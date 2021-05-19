شكرا لقرائتكم خبر عن نصر عزام: الإسماعيلي لن يلجأ للمحكمة الدولية وأزمة النجوم في طريقها للحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نصر عزام، محامي النادي الإسماعيلي، عن التفاصيل الأخيرة في أزمة قلعة الدراويش مع نادي النجوم في قضية إبراهيم حسن، اللاعب السابق للفريقين، والذى انتقل للزمالك من الدراويش، ثم رحل عن الزمالك لفريق بيراميدز.

وقال نصر عزام في تصريحات إذاعية: «قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي غير نهائي، وستشهد الساعات المقبلة تسوية بين إدارة الإسماعيلي والنجوم، لأول مرة أن يكون قرار خصم النقاط الـ 3 من جانب اتحاد الكرة، حيث دائما ما كانت هذه القرارات تصدر من جانب الاتحاد الدولي ويتم إبلاغ الاتحاد بها».

وأضاف: «يحق للإسماعيلي التظلم في المحكمة الرياضية الدولية، على قرار خصم النقاط ولكن الأمر سوف يتم حله في الساعات المقبلة بطريقة ودية».