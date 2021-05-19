شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقنع نجم الإسماعيلي برفض الانتقال إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقنع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، باهر المحمدي مدافع الفريق، بالاستمرار مع الدراويش في الموسم المقبل وعدم الرحيل إلى النادي الأهلي في ظل المفاوضات القائمة بين اللاعب ومسؤولي القلعة الحمراء.

وكان المحمدي قد حصل على وعد من مسؤولي الدراويش بالرحيل نهاية الموسم الحالي لرغبته في الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء عن طريق الاحتراف بأحد الأندية الإماراتية، ثم العودة مرة أخرى إلى النادي الأحمر، لكن جلال تدخل فور تعيينه مديرًا فنيًا وقبل إصابته بفيروس كورونا وطالب اللاعب بالاستمرار مع فريقه لرغبته في الحفاظ على القوام الرئيسي.