شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تفاوضنا مع مستثمرين مصريين ومستثمر خليجى لشركة كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عن خوض مسؤولى الزمالك مفاوضات مع بعض المستثمرين المصريين والعرب، من أجل إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية: «لا نفعل مثلما فعل الأهلي أو أي نادى، قمنا بإتخاذ إجراءات منذ 3 أشهر وعلى رأسها تقييم أصول كرة القدم سواء اللاعبين أو المنشآت، تفاوضنا مع مستثمرين مصريين وخارج مصر، واتخذنا القرار الرسمي، بعد إتمام المفاوضات مع مستثمر خليجي وسيكون الرابع بين المستثمرين وننتظر الرد النهائي منه لإعلان هويته، ليس مهما أن يرأس شركة كرة القدم نجم كروي سابق أو رمز سابق في كرة القدم، فنحن لا ننشئ شركة لإنتاج أفلام سينمائية، بل هدفنا الربح من وراء هذه الشركة والاستثمار الكروي المناسب».

من ناحية أخرى، أكد عضو اللجنة التنفيذية، انتهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي فريق الكرة، وقال عبدالله، إن اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، قررت صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق.

وأضاف: «اللاعبون يتسلمون مستحقاتهم المتأخرة اليوم الأربعاء، وأسامة نبيه المدرب العام للزمالك كان متواجدا مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإنهاء الأمر».

واعترف عبدالله بتأخر المستحقات المالية باللاعب فرجاني ساسي، لكنه لاعب مخلص ولم يثر أي أزمة بسبب مستحقاته.

وقال: «لا أعلم شيء عن ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن مطالبة ساسي بمستحقاته أوالتهديد بفسخ عقده، كل ما اعلمه ان ساسي لاعب مهم ومخلص للفريق ولم يقصر أو يفتعل أي ازمة خلال الفترة الماضية وتحمل تأخر مستحقاته».

وأكد أن اللجنة المؤقتة نجحت في مهمتها حتى الآن ووفرت 236 مليون جنيه لصرف المستحقات المتأخرة للفرق الرياضية.

ووعد عبدالله بإنجاز ملف تجديد عقود نجوم فريق كرة اليد، بعد أن تولى الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك وهو قيمة رياضية كبرى وأول من أنشأ إدارة للنشاط الرياضي في مصر.