شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يحدد وجهته المقبلة بعد الزمالك: نادٍ مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، بعدما فشلت اللجنة في إقناعه بالحصول على مليون دولار في الموسم الواحد، وعدم تمكن اللجنة من توفير المستحقات المتأخرة للاعب خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن «ساسي» توصل إلى اتفاق نهائي مع بيراميدز للانتقال إليه في الموسم المقبل مقابل الحصول على 1.7 مليون دولار في ظل رغبة أسرته في البقاء بمصر وعدم السفر إلى دولة عربية أخرى.

ويمتلك اللاعب عروضًا من الإمارات والسعودية، لكن أسرته تضغط عليه من أجل الاستمرار في مصر.