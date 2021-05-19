شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يرحب برحيل محمد إبراهيم للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا برحيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا يرحبون ببيع «إبراهيم» إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وصول عرض له يناسب طموحات النادي المالية.

ويرغب نادي الزمالك في عودة «إبراهيم» إلى صفوفه في نهاية الموسم الجاري لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق في مركز صانع الألعاب، خاصة في ظل تراجع مستوى يوسف أوباما.



يُذكر أن اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي، قادمًا من نادي مصر المقاصة لمدة 3 سنوات، ويقدم اللاعب مستوى مميزًا مع ناديه هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.