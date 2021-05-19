شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تسويق حسين الشحات في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بتسويق حسين الشحات، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الاول، لأحد أندية الخليج بعدما حصل اللاعب على أكثر من فرصة دون جدوى.

ووفقًا لعضو بلجنة التخطيط - رفض ذكر اسمه- فإن محسن صالح ليس مقتنعا بأداء حسين الشحات بعدما حصل على أكثر من فرصة، لكنه لم يظهر بمستوى مميز.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي في تأخر النادي في الاستغناء عن اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة هو المبلغ الضخم الذي انضم به اللاعب للقلعة الحمراء والذي يصل إلى 3 ملايين دولار.