شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس وكونتري كلوب الفجيرة» ينظم معرضاً فنياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ينظم نادي التنس والكونتري كلوب الفجيرة معرضاً فنياً بعنوان «رؤية مختلفة»، خلال الفترة من 20 وحتى 26 مايو/ أيار الجاري؛ بهدف الترويج لفكرة «الفن»، يتجاوز شكل الترفيه، ويمكن أن يكون مصدراً للإبداع والأفكار المحفزة. العارضون الرئيسيون لهذا الحدث عواطف صلاح من مصر، وبوجانا مارينكوفيتش من صربيا، ومن المتوقع أن يحظى الحدث بحضور ومتابعة جميع المتحمسين للإبداع الفني ضمن أنظمة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكد عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الاستمرار في تنظيم المزيد من النشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية استكمالاً لدور النادي الرياضي والمجتمعي؛ حيث كانت البداية هذا العام باستضافة بطولات دولية في التنس، ثم بطولات في الاسكواش للمرة الأولى على مستوى الفجيرة، وبطولة السباحة بهدف خلق قاعدة صلبة من اللاعبين الموهوبين في مختلف الرياضات.

وأعربت بوجانا مارينكوفيتش عن سعادتها بالمشاركة في المعرض وتقديم رؤيتها الفنية، لافتة إلى أنه قبل بضع سنوات، شجعها أحد الأصدقاء على البدء في الرسم كشكل من أشكال العلاج؛ لأنها كنت تعاني الكثير من التوتر في العمل، وأضافت: «بالفعل استمتعت بالرسم كثيراً لدرجة أنني بدأت في الرسم لمدة تصل إلى 8 ساعات متواصلة، وأهديت أصدقائي الكثير من اللوحات، وبدأ الناس يطلبون مني أن أرسم لهم، إنه لمن المجزي والمحفز أن يتم الاعتراف بعملك وأنا أشعر بامتنان كبير».