شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحفظ شكوى الزمالك بشأن مبارة الترجي ومولودية الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

تلقت إدارة نادي الزمالك رداً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي تجاه مباراة الترجي التونسي والمولودية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كاف أنه تسلم شكوى الزمالك وقام بدراستها جيداً والتحقيق فيها ومراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة ودراستها بعناية والتأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة ليقوم بحفظ الشكوى.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى بوجود شبهات في نتيجة مباراة الترجي أمام مولودية الجزائر والتي انتهت بالتعادل لهدف لكل فريق.

وكان الترجي قد ضمن تأهله إلى ربع النهائي قبل انطلاق الجولة الختامية بينما مولودية الجزائر كان في حاجة للتعادل.

أما الزمالك فكان في حاجة للفوز على تونجيث السنغالي - وهو ما حدث - مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي.

ويلعب الترجي أمام شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي بينما يواجه مولودية الجزائر فريق الوداد المغربي.

وسقط الترجي في ذهاب ربع النهائي بهدفين دون مقابل أمام شباب بلوزداد في الجزائر.

أما مولودية الجزائر فتعادل على ملعبه أمام الوداد المغربي بهدف لكل منهما، وتقام مباريات الإياب يوم السبت المقبل.