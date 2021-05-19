ميسي وسواريز صداقة مستمرة

لم يمنع انتقال النجم الأوروجوياني لنادي أتلتيكو مدريد من مواصلة صداقته مع زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

واجتمع الثنائي مؤخراً ونشرا صورة تظهر فيها صوفيا زوجة سواريز وأنتونيللا زوجة ميسي بثوب أسود إلى جانب سواريز الذي اختار اللون الأسود أيضاً فيما فضل ميسي تي شيرت أبيض.

وترتبط صوفيا وانتونيللا بمشروع متجر أحذية في مدينة برشلونة ولم تنقطع اتصالاتهما اليومية، وأثنت الصحافة العالمية على سواريز، وكتبت: "رحل ليفوز بلقب الليجا ويترك برشلونة يتخبط في المركز الثالث".