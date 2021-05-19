شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا وديالو يدعمان فلسطين بالعلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
19 مايو 2021
16:33 مساء
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دعم النجم الفرنسي بول بوجبا وزميله الواعد أماد ديالو الشعب الفسطيني بحمل علم فلسطين بعد التعادل أمام فولهام أمام 10 آلاف مشجع في آخر مباراة لفريق المدرب سولسكاير هذا الموسم في معقله أولد ترافورد.
وبمبادرة نجما اليونايتد يرتفع عدد لاعبي البريمييرليج الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني حتى الآن لخمسة بعد حمزة شودري وفوفانا نجمي ليستر سيتي ومحمد النني نجم أرسنال.
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