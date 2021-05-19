بوجبا وديالو يدعمان فلسطين بالعلم

دعم النجم الفرنسي بول بوجبا وزميله الواعد أماد ديالو الشعب الفسطيني بحمل علم فلسطين بعد التعادل أمام فولهام أمام 10 آلاف مشجع في آخر مباراة لفريق المدرب سولسكاير هذا الموسم في معقله أولد ترافورد.

وبمبادرة نجما اليونايتد يرتفع عدد لاعبي البريمييرليج الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني حتى الآن لخمسة بعد حمزة شودري وفوفانا نجمي ليستر سيتي ومحمد النني نجم أرسنال.