شكرا لقرائتكم خبر عن "الرحيل عن الأهلى وتجدد الإصابة بكورونا".. أبرز شائعات حساب الشناوى المسروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية تعرض النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، لإختراق حسابه الرسمى عبر تويتر، حيث أعلن حارس الفراعنة أنه سيعمل على إعادة الحساب مرة أخرى فى أسرع وقت ، وكتب الشناوى، عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "تم اختراق حسابى على تويتر، وأعمل على استعادته فى أسرع وقت".

مخترقو حساب الشناوى عمدوا لنشر شائعات أحدثت جدلا واسعاً قبل إعلان حارس الاهلى تعرض حسابه الرسمى للسرقة ، وكان حساب الشناوي عبرتويتر قد نشر تغريدة مثيرة كتب خلالها: "نادي النصر، فيروس كورونا"، ما أثار القلق داخل قلوب جماهير الأهلي قبل المباراة الحاسمة أمام صن داونز في مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد ثنائى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج لاعب خط الوسط فى التشكيل المثالي لجولة ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020/ 2021، بعد تألقهما اللافت وقيادتهما المارد الأحمر لتحقيق انتصار مهم بهدفين نظيفين على صن داونز الجنوب أفريقي فى المباراة التي أقيمت على ملعب السلام .

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا عقب رحلة شاقة استغرقت 13 ساعة تقريباً عبر طائرة خاصة تخللها ساعة ترانزيت في أسوان للتزوّد بالوقود ، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، 27 لاعباً لقائمة الفريق بجنوب أفريقيا ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.



تغريدة الشناوى