شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام غالى بعد تعينه عضواً بمجلس إدارة شركة الأهلى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم حسام غالى، قائد النادى الأهلى الأسبق، وعضو مجلس النواب الحالي، على نشر صورة عبر حسابه بموقع انستجرام، مصاحبة بتعليق هو الأول له بعد تعينه عضو بمجلس إدارة شركة الأهلى لكرة القدم التي تم تعينها منذ أيام قليلة.

وكتب الكابيتانو على الصورة التي نشرها " سعيد بالعودة لبيتي النادي الأهلي من خلال شركة النادى الأهلى لإدارة الكرة"ـ لتنهال عليه المئات من التهنئات من قبل جمهوره ومتابعيه بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة والفن، حيث ان غالى نادراً ما يشارك متابعيه عبر منصات السوشيال ميديا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.

ويأتى تعيين سعد شلبي في منصب المدير التنفيذي بدلاً من إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والذى شغل المنصب عدة أشهر خلفا للعميد محمد مرجان.

كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه الأحد الماضي، تعيين ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمى، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.