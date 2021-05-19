شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قرر الاهلى إنشاء شركة لكرة القدم؟ كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان النادى الاهلى عن إنشاء شركة خاصة لكرة القدم ليثير مجموعة من التساؤلات حول أسباب هذا القرار وكواليسه والهدف من اتخاذه لاسيما أن القرار صاحبه مجموعة من القرارات الهيكلية الأخرى وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: من يدير شركة الاهلى لكرة القدم ؟

ج: أعلن الاهلى إسناد منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاهلى لكرة القدم لرجل الاعمال ياسين منصور كما اختار المجلس مصطفى مراد فهمى نائباً للرئيس وحسام غالى كابيتانو المارد الأحمر الأسبق عضوا بمجلس إدارة الشركة.

س: وماذا عن شركة الخدمات والمنشأت الرياضية

ج: بجانب تدشين الاهلى لشركة كرة القدم ، قرر مجلس المارد الأحمر تشكيل مجلس إدارة لشركة المنشأت الرياضية برئاسة أيمن إسماعيل، وحازم هلال ومي سامي حافظ عضوين، كما اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه تشكيل شركة الأهلي للخدمات الرياضية وتم تعيين يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسا لمجلس إدارتها ، كما تم تعيين سها الترجمان وإيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة.

س: لماذا قرر الاهلى إنشاء شركة لكرة القدم ؟

ج: جاء تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية وكذلك وتسويق ما يرتبط بها من: "حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات".

س: لماذا أسند الاهلى شركة كرة القدم لياسين منصور ؟

ج: تواجد ياسين منصور عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعيين خلال الفترة بين 2000 لـ2009، مع الراحل صالح سليم وقت كان رئيساً، ثم فترة رئاسة حسن حمدي لمجلس الإدارة بعد ذلك.

ويعد ياسين منصور، أحد الشخصيات التي عملت طويلاً داخل جدران النادي الأهلي لسنوات عديدة كمحب وعضواً لمجلس الإدارة في وقت ما، قبل أن يرحل عن إدارة الأهلي ويبتعد عن الصورة بشكل كامل.

س: وماذا عن دور مصطفى مراد فهمى وحسام غالى ؟

ج: يرغب الاهلى في الاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصطفى مراد فهمى والتي اكتسبها من رحلته الطويلة في الاتحاد الافريقى الكاف لسابق عمله سكرتير عام للكاف ثم رئيساَ للجنة المسابقات في الاتحاد الدولى الفيفا ، كما يتطلع الاهلى للإستفادة بحسام غالى عضو مجلس النواب الحالي ومدير الكرة السابق بالجونة لتكوين كادر أهلاوى شاب يفيد النادى السنوات المقبلة .