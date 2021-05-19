شكرا لقرائتكم خبر عن وعد عبد الحفيظ سر تألق اليو ديانج مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة تألق المالي اليود يانج لاعب وسط الأهلي بشكل كبير وبات من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، رغم أنه في بعض الأوقات كان يجلس حبيسا لدكة الأهلي، في ظل اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي، قبل أن يتعرض الأخير للإصابة ويحصل ديانج على فرصة كاملة ويتألق رفقة فريقه بشكل غير طبيعي.

وأكد مصدر بالأهلي أن سر تألق اليو ديانج يعود إلى الجلسة التي عقدها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي أبلغه بعدم ممانعة إدارة الأهلي في تحقيق حلم احترافه في أحد الدوريات الأوروبية نهاية الموسم الجاري بشرط تقديم كل ما لديه للفريق الأحمر والمشاركة في فوز الأهلي بدوري أبطال والدوري المصري كما حدث في الموسم الماضي، والسوبر الإفريقي يوم 28 مايو الجاري بقطر.

وأفصح عبد الحفيظ لديانج أن هناك بعض العروض وشركات التسويق المهتمة بالتعاقد معه وكذلك بعض الأندية التي تتابعه، مطالبا إياه بالتركيز والتألق من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول عرض مالي قوي لشراء اليود يانج مقابل الموافقة علي احتراف الدولي المالي في الفترة القادمة.

وعبر المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي، عن سعادته لاختياره أفضل لاعب في جولة ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكتب أليو ديانج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “شكرًا لكم ، لقد تم اختياري أفضل لاعب في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، شكرا على الدعم اليومي".