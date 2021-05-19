شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نادر رشاد لمنتخب الصالات استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد نادر رشاد الي منصب المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات استعدادا للبطولة العربية لكرة الصالات التي تنطلق غدا الخميس وتستضيفها مصر حتي 30 مايو الجاري .

كان رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قد قرر إقالة نادر رشاد من منصبه بعد تواجده في العمل بنادي بيراميدز، قبل آن يعود مجاهد عن قراراه ويطلب بعودة رشاد للعمل في جهاز الصالات.

تنطلق غدا الخميس أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري حيث يبدأ منتخب مصر بقيادة هشام صالح بمواجهة منتخب موريتانيا في الثالثة عصر غدا الخميس بصالة حسن مصطفي ب 6 أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام منتخب الكويت يوم 22 والبحرين يوم 24 علي أن يتأهل أول وثاني المجموعة للدور قبل النهائي للبطولة ، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من المغرب و السعودية و الإمارات و جزر القمر.