شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يؤجل دفع "نسبة" النصر والتليفونات من عائد بيع مروان وسامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادي المقاصة دفع النسبة الخاصة لناديي النصر وتليفونات بني سويف من عائد بيع الثنائي مروان حمدي وأحمد سامي إلى ناديي الزمالك وبيراميدز على الترتيب، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الفيومي في الوقت الحالي.

ويوجد بند في عقد المقاصة مع النصر بالحصول على نسبة من عائد بيع مروان حمدي لأي نادي وهو ما تحقق من بيع اللاعب للزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، ونفس الوضع بالنسبة لعقد المقاصة مع التليفونات بشأن أحمد سامي الذي انتقل إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وخاطب ناديا النصر والتليفونات نظرائهم في المقاصة للحصول على النسبة المقررة لهما من عائد بيع مروان وسامي وفقا للعقد المبرم بينهما، ولكن أجل مسئولي النادي الفيومي الرد على هذه المخاطبات لحين انتهاء الأزمة المالية بالنادي الفيومي.

ويشكو لاعبو المقاصة من تأخر دفع مستحقاتهم المالية في الوقت الحالي في ظل تراخي راعي النادي الفيومي عن الإفراج عن هذه المستحقات، وهو ما دفع الإدارة للبدء في الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقد الرعاية مع الراعي الحالي.