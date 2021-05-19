شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن مواجهة الإسماعيلى والمقاولون العرب فى كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة وقوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً

2_يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

3_يدخل ذئاب الجبل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة

4_ التقى الاسماعيلى والمقاولون العرب فى 71 مباراة بالدورى المحلي فاز الدراويش في 31 وتعادل 26 وخسر 14، له 83 هدفًا وعليه 58 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

5_ مواجهات المقاولون العرب والاسماعيلى على ملعب الدراويش انتهت بتحقيق الفريق الاصفر لـ 19 فوز وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة.

6_مواجهات المقاولون العرب والاسماعيلى على ملعب ذئاب الجبل انتهت بتحقيق الفريق الاصفرلـ 12 فوز وتعادل 12 وخسر 11 له 38 هدفًا وعليه 39 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.

7_وفي البطولات المحلية بشكل عام لعب الفريقان 82 مباراة فاز الإسماعيلى فى 38 وتعادل 28 وخسر 16، له 99 هدفًا عليه 65 هدفًا كلين شيت 37 لقاء.

8_أهداف الإسماعيلى فى شباك الذئاب جاءت عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما ، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما ، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهما ، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهما ، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

9_فى كأس مصر لعب الاسماعيلى والمقاولون العرب 11 مباراة فاز الدراويش فى 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”

10_الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا.

11_سبق للدراويش أن تواجه مع عماد النحاس فى عدة مباريات إلا أن الغلبة كانت للفريق الأصفر وفقا للغة الأرقام فقد خاض الإسماعيلى ضد النحاس 8 مباريات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2، وله 11 هدفًا وعليه 6 أهداف، وكلين شيت 3 لقاءات.

12_وبشكل عام فقد لعب الإسماعيلى مع المقاولون العرب 9 لقاءات فى شهر مايو .. فاز الدراويش فى 4 وتعادل 2 وخسر 3 ،وله 7 أهداف وعليه مثلهم وحقق كلين شيت خلال 4 لقاءات.

13_مواجهة وحيدة تصادف أنها كانت فى نفس موعد لقاء الليلة الذى سيجمع الإسماعيلى مع المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الـ23 ببطولة الدورى المحلى المباراة كانت فى 19 مايو لكن فى عام 2017 ، وانتهت 1 / 1 باستاد الإسماعيلية حيث سجل كريم بامبو هدف الدراويش.

14_التقى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى مع نظيره بالمقاولون عماد النحاس فى 10 مباريات من قبل فاز جلال فى 6 وتعادل 2 وخسر 2، له 14 هدفًا وعليه 11 هدفًا، كلين شيت 4 لقاءات.

15_لعب الدراويش 23 مباراة تحت قيادة محمود البنا حكم مباراته مع المقاولون العرب الليلةحيث فاز فى 7 وتعادل 11 وخسر 5 وله 27 هدفًا وعليه 25 هدفًا ، كلين شيت 7 لقاءات واحتسب 4 ركلات جزاء للاسماعيلى واحتسب ضده 4 ركلات ايضاً وسبق له طرد لاعبان من الاسماعيلى.