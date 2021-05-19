شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن وصول فينجادا للقاهرة ويبدأ عمله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم البرتغالي نيلو فينجادا عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لطبيعة مهمته، وذلك فور وصوله القاهرةوكان فينجادا قد أجّل قدومه إلى القاهرة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في بلاده.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع فينجادا لتولي مهمة المدير الفني للاتحاد وهي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، صرف راتب شهر مايو الجارى للبرتغالى نيلو فينجادا بعد تأخر وصوله القاهرة لاستلام عمله كمدير فني للجبلاية.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.