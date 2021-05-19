شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يلتزمون بالتعليمات الوقائية قبل المحاضرة الفنية في جنوب افريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبي النادي الأهلى، المتواجدين حالياً في جنوب افريقيا، على الالتزام بالتعليمات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة نادي صن داونز، في إياب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر لاعبي الأهلى في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية عبر تويتر، وهم يرتدون كمامتهم الطبية في أروقة الفندق، قبل بداية المحاضرة الفنية الخاصة بالمباراة، وكتبت " هنا بريتوريا، تجمع اللاعبين للمحاضرة الفنية قبل التوجه لمران اليوم".

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة ،يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة صن داونز المقبلة.



بعثة الاهلى فى جنوب افريقيا



لاعبي الاهلى فى جنوب افريقيا

ويخوض الأهلى مباراة مهمة مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي ، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة.