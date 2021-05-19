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بره الملعب.. محمود البدرى.. أحب المشويات وأشاهد أفلام الزعيم وأهوى الملابس الكاجوال

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمود البدرى مدافع سموحة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

 

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

 

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

 

 

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

 

 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟ 

 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

أنيستا

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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