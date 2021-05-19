شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح إبراهيم عبد الله تفويض "استثماري" ويوجه له الشكر لتوفير 236 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة إدارة نادي الزمالك المؤقتة الذي عقد أول أمس، منح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية تفويض استثماري بغرض التفاوض مع الشركات والهيئات والمؤسسات لجمع مستحقات النادي لديهم، وكذلك لتوفير موارد مالية جديدة للنادي.

ووجهت اللجنة الشكر لإبراهيم عبد الله أثناء الاجتماع على مجهوداته في تحصيلهم 236 مليون جنيه منذ تعيين اللجنة، ساهمت في حل جزء كبير من أزمات النادي، كما وجهت له الشكر على توفير 90 مليون جنيه جديدة ستصل خزينة النادي خلال أيام، ساهم من خلالها في حل أزمة رواتب لاعبي فريق الكرة المتأخرة، وهي الأزمة التي تؤثر على استقرار ونتائج فريق الزمالك.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لإنهاء ازمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لفرض حالة الاستقرار والتركيز على صفوف الفريق الابيض قبل خوض المواجهات الحاسمة فى الدورى .

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك أنه سيتم توفير جزء من مستحقات لاعبي فريق الكرة من أجل إنهاء الملف مؤقتا، وعدم منح فرصة للاعبين بفسخ تعاقدهم أو شكوي إدارة النادي للاتحاد الدولي "فيفا"، وشدد المصدر على أن الازمة المالية التي يمر بها النادي هي العائق الوحيد امام عدم التزام النادي مع جميع لاعبي النشاط الرياضي في النادي بسداد المستحقات في وقتها.

وقال عبد الله إنه تم توفير مبلغ مالي سيتم تحصيله خلال 48 ساعة، وسيتم منح اللاعبين شيكات في تدريب اليوم مستحقة الصرف خلال الساعات المقبلة، حتى يتم احتواء أزمة المستحقات المالية للاعبين.

من ناحية أخرى اشترط مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل عقد جلسة التفاوض على تجديد تعاقده.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ودعا اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الزمالك، مهند عون وكيل أعمال ساسى لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.