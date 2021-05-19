شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحدد 15 مليون جنيه لبيع محمود رزق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، سعر بيع مدافع الفريق محمود رزق للزمالك بـ 15 مليون جنيه، للموافقة على رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر رزق من أهم المواهب التي يراقبها الاتحاد السكندري ويسعى لضمها في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع الذي عانى من الإصابات المتعددة في الفترة الأخيرة.

وكان محمود رزق، لاعب الاتحاد السكندري، أكد في وقت سابق أنه تلقى عرضا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، موضحا أنه يترك مصيره بيد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، ويحترم قرارهم، سواء بالبقاء مع زعيم الثغر أو الرحيل.

وقال رزق، إنه حرص على وداع باتشيكو في يومه الأخير بمصر عقب رحيله عن الزمالك، موضحا أن المدرب كان صاحب فكرة التفاوض معه، وتربطهما علاقة جيدة، لذلك حرص على التواجد في وداعه وتقديم هدية تذكارية له.

يعيش الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى موقفا صعبا قبل مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخميس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً، حيث يعانى من إيقاف الثلاثى "أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمار حمدى" للحصول على الإنذار الثالث .