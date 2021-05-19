شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح لاعبي اليد جزءا من مستحقاتهم المتأخرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك منح فريق كرة اليد بالنادي جزء من مستحقاتهم المتأخرة ومكافات بعض المباريات والبطولات التي حصل عليها الفريق مؤخرا، وذلك بعد الانفراجة المالية التي يشهدها نادي الزمالك خلال الأيام الجارية.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي عن قيام حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، بعقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي واللاعبين وتم الاتفاق خلالها علي انهاء كافة أزمات الفريق مع الإبقاء علي القوام الأساسي للفريق وتدعيم صفوفه بنجوم مميزين وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وتم الاتفاق بين حسين السمري وفريق كرة اليد علي منح اللاعبين والجهاز الفني شيكات مستحقة الدفع خلال الأيام المقبلة، علي ان تتسلم إدارة النادي تقرير من المدير الفني باحتياجات الفريق للصفقات، وكذلك اللاعبين المطلوب التجديد لهم، وذلك في حضور إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي.

وستقوم إدارة النادي بتوقيع العقود الجديدة مع اللاعبين الذين سيحددهم المدير الفني في تقريره الذي يسلمه اليوم لادارة النادي.

من ناحية أخرى تسعي إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لانهاء ازمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لفرض حالة الاستقرار والتركيز على صفوف الفريق الابيض قبل خوض المواجهات الحاسمة فى الدورى .

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك انه سيتم توفير جزء من مستحقات لاعبي فريق الكرة من أجل انهاء الملف مؤقتا، وعدم منح فرصة للاعبين بفسخ تعاقدهم او شكوي إدارة النادي للاتحاد الدولي " فيفا " ، وشدد المصدر علي ان الازمة المالية التي يمر بها النادي هي العائق الوحيد امام عدم التزام النادي مع جميع لاعبي النشاط الرياضي في النادي بسداد المستحقات في وقتها.

وقال عبد الله انه تم توفير مبلغ مالي سيتم تحصيله خلال 48 ساعة، وسيتم منح اللاعبين شيكات في تدريب اليوم مستحقة الصرف خلال الساعات المقبلة، حتي يتم احتواء أزمة المستحقات المالية للاعبين.

من ناحية أخري اشترط مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل عقد جلسة التفاوض على تجديد تعاقده.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ودعا اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الزمالك، مهند عون وكيل أعمال ساسى لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.