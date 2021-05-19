شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى الأهلي بسبب فضائح سيكازوي قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من القلق علي المسئولين داخل النادي الأهلي بعد اختيار الحكم سيكازوي لإدارة مباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

سيكازوي يمتلك ذكريات سيئة مع الكرة المصرية حيث تسبب في حرمان منتخبنا الوطني من انتصار مستحق أمام نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٧ بعدما أطلق صافرة النهاية رغم انفراد محمد صلاح بالمرمي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

ارتكب سيكازوي فضيحة تحكيمية أيضا في إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا نسخة ٢٠١٨ بعد أن رفض احتساب هدفا لفريق أول اغسطس الإنجولي في شباك الترجي التونسي ليصعد الأخير للي المباراة النهائية في مباراة تسببت في إيقاف الحكم المثير للجدل.

وتكرر نفس الموقف في نهائي دوري ابطال إفريقيا نسخة ٢٠١٩ بين الترجي التونسي والوداد المغربي الشهيرة بسبب غياب الفار حيث كان الحكم سيكازوي متواجدا علي تقنية الفيديو في المباراة الفضيحه التي شهدت جدلا واسعا وقتها.