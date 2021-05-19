الإعلان عن قائمة اسكتلندا لمنافسات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

شهدت قائمة المنتخب الاسكتلندي، الذي يتأهب للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) التي تشكل أول نهائيات بطولة كبيرة تشارك فيها اسكتلندا منذ أكثر من 20 عاما، استدعاء ثلاثة وجوه جديدة.

واستدعى ستيف كلارك المدير الفني للمنتخب الاسكتلندي بيلي جيلمور /19 عاما/ لاعب تشيلسي الإنجليزي وناثان باترسون لاعب جلاسجو رينجرز وديفيد تيرنبول /21 عاما/ لاعب سلتيك ضمن قائمة من 26 لاعبا أعلن عنها اليوم الأربعاء.

ويشارك المنتخب الاسكتلندي في بطولة كبيرة للمرة الأولى منذ كأس العالم 1998، ويستضيف منتخبي التشيك وكرواتيا في جلاسجو ويحل ضيفا على المنتخب الإنجليزي في لندن، في مبارياته الثلاث بالمجموعة الرابعة في يورو 2020 .

وأثار لاعب خط الوسط جيلمور ردود فعل حماسية إزاء العروض التي قدمها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن صفوف تشيلسي الذي يتأهب لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

أما باترسون، فقد تم التغاضي عن انتهاكه تدابير الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والذي أسفر عن معاقبته بالإيقاف أربع مباريات محليا، وسيحاول فرض تفوقه على ستيفن دونيل لاعب ماذرويل في مركز الظهير الأيمن بالمنتخب.

وتألق لاعب خط الوسط تيرنبول بشكل كبير ضمن صفوف سلتيك خلال موسم لم يتوج فيه الفريق بألقاب، وذلك بعد أن انضم للفريق في الصيف الماضي قادما من ماذرويل.