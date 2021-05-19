فينجادا يبدأ عمله كمدير لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يبدأ اليوم الأربعاء، نيلو فينجادا، عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الإعلان عن تعيينه قبل عدة أسابيع.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، فإن فينجادا سيبدأ عمله بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لطبيعة مهمته، وذلك فور وصوله القاهرة.

وكان فينجادا قد أجّل قدومه إلى القاهرة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في بلاده.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع فينجادا لتولي مهمة المدير الفني للاتحاد وهي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.