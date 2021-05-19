تغييرات اضطرارية في صفوف ريفر بليت بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

سيضطر فريق ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم إلى الدفع بلاعب خط وسط في مركز حراسة المرمى خلال مباراته المرتقبة أمام إندبندنتي سانتا في الكولومبي مساء اليوم الأربعاء (صباح غد الخميس بتوقيت جرينتش) في بطولة كأس ليبرتادوريس.

ويعاني ريفر بليت من موجة إصابات ضخمة بفيروس "كورونا" المستجد بين لاعبيه ؛ حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس من لاعبي الفريق 20 لاعبا من بينهم جميع حراس المرمى الذين يحق لهم المشاركة مع الفريق في البطولة القارية.

وبهذا، لم يعد أمام مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت سوى عشرة لاعبين جاهزين فقط للمشاركة في المباراة التي تأتي في إطار منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وأكد اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) أن ريفر بليت يحق له الدفع بلاعب عادي في مركز حراسة المرمى.

وجاء هذا بعدما رفض الكونميبول طلب النادي الأرجنتيني بشأن الاستعانة بأي من ألان لياندرو دياز وأوجستين جوميز حارسي المرمى الناشطين في أكاديمية النادي.

ويبدو لاعب الوسط إنزو بيريز ، الذي يعاني من إصابة في الأربطة ، هو المرشح الأقوى لحراسة مرمى ريفر بليت في هذه المباراة ، وذلك بعد قرار الكونميبول ، والذي أغضب رئيس النادي رودولفو دونفوريو.

وصرح دونفوريو إلى شبكة "إسبن" قائلا : "لم نعتقد أبدا أنهم (في الكونميبول) سيتخذون قرارا من هذا النوع... أوضحنا في طلبنا السبب وراء تقديرنا بأن حارس المرمى يمكن استبداله في أي وقت خلال فترة المسابقة".

وأوضح : "هناك بند في لوائح المسابقة يشير إلى الإصابات الخطيرة. نعتبر الإصابة بكوفيد-19 إصابة خطيرة".

ومن بين اللاعبين المتاحين حاليا لفريق ريفر بليت ، هناك ستة لاعبين فقط سبق لهم خوض مباراة واحدة على الأقل في الدوري.

ولهذا ، لا يشعر الفريق الكولومبي المنافس بمشكلته الحالية مع إصابات كورونا رغم غياب خمسة لاعبين عن صفوفه في المباراة المرتقبة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويحتل ريفر بليت المركز الثاني في المجموعة الرابعة بكأس ليبرتادوريس ، وذلك برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام فريق أتلتيكو جونيور الكولومبي الذي خاض خمس مباريات مقابل أربع مباريات فقط خاضها ريفر بليت في هذه المجموعة.

وفي المقابل ، حصد إندبندنتي سانتا في نقطتين فقط من أربع مباريات حتى الآن ليقبع في المركز الرابع الأخير بالمجموعة ، التي يتصدرها فلومينينسي البرازيلي برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات.

وتحتل الأرجنتين المركز السابع بين دول العالم صاحبة أكبر عدد من الإصابات الحالية بالفيروس ؛ حيث يبلغ عدد الحالات التي ما زالت تعاني من الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 307 آلاف.

وتأتي كولومبيا في المركز التاسع عشر بالقائمة بعدد حالات إصابة حاليا يبلغ 114 ألف في ظل الاجتياح الكبير للفيروس في قارة أمريكا الجنوبية.