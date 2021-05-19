طبيب الأهلي: محمود وشوبير يخضعان لمسحة جديدة الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد محمود ومصطفى شوبير ثنائي الفريق، سيخضعان لمسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لنتائج المسحة الطبية التي خضعا لها مؤخرا.

وغاب مصطفى شوبير عن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها في القاهرة قبل ساعات من سفر البعثة لجنوب أفريقيا.

ويتابع الجهاز الطبي الأهلي حالتي مصطفى شوبير ومحمد محمود، للاطمئنان عليهما.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة حسمها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.