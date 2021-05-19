الامارات | إعلان جدول مباريات بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول مباريات بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، جدول مباريات النسخة الـ 40 من بطولة الأندية الابطال، المقامة بضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، من 18 وحتى 26 يونيو المقبل، على أن يدشن صاحب الضيافة "فرسان دبي" مشوارهم في البطولة بلقاء النصر السعودي.

وتقتصر المشاركة في البطولة المؤهلة إلى نهائيات آسيا، على أبطال الدوري في دول الخليج، ليحمل شباب الأهلي لواء الدفاع عن اللقب الإماراتي الذي تهيمن عليه الأندية الإماراتية في النسخ الماضية، سواء شباب الأهلي بين عامي 2015 و2017، ثم الشارقة في النسختين الأخيرتين 2018 و2019، خصوصاً أن البطولة لم تقم العام الماضي.

ويشارك في البطولة شباب الأهلي، والأهلي البحريني، والنصر السعودي، والكويت الكويتي، والشمال القطري، على أن تقام البطولة في دورها التمهيدي، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تحديد هوية اقطاب الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي الذي ينطلق في 25 يونيو، ويقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي خلالها متصدر التمهيدي مع صاحب المركز الرابع، والوصيف مع الثالث، في مواجهتين سيتحدد من خلالها هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي في 26 من الشهر ذاته.

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