شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يبدأ عمله كمدير فني لاتحاد الكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ اليوم نيلو فينجادا عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لطبيعة مهمته، وذلك فور وصوله القاهرة.

وكان فينجادا قد أجّل قدومه إلى القاهرة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في بلاده.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع فينجادا لتولي مهمة المدير الفني للاتحاد وهي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.