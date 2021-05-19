شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على طريقة لعب الأهلي ضد صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على اللعب امام صن داونز في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بدوري أبطال أفريقيا بطريقة الدفاعية، بسبب خوفه من الاندفاع الهجومي للمنافس لتعويض فارق الهدفين اللذان تفوق بهما الاحمر في مباراة الذهاب.

وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين حذر خلالها من عدم التمركز السليم امام مرمى الفريق، إلى جانب التركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء والاعتماد على الهجمات المرتدة املًا في خطف هدف يقتل حماس المنافس.