شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سيراميكا كليوباترا: أحلم بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود نبيل «بلبل»، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا والمنتخب الأوليمبي، أنه يحلم بالانتقال إلى أي من ناديي الأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود نبيل، في تصريحات تليفزيونية : «لم أتلقَّ عروضًا رسمية من نادي الأهلي أو الزمالك، ولكن هناك كلام وصلني عن رغبة الناديين في التعاقد معي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف : «أحلم باللعب للأهلي أو الزمالك، ولكن حاليًا تركيزي مع نادي سيراميكا كليوباترا حتى ننهي مسابقة الدوري في المربع الذهبي، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها إدارة النادي».

وأشار : «سأختار الانتقال إلى النادي الذي سأشارك معه في المباريات، على الرغم من صعوبة ذلك في ظل العناصر المتواجدة في الأهلي أو الزمالك في خط الوسط».