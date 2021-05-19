شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يتراجع عن تمديده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن تمديد عقده مع القلعة الحمراء لرغبته في الرحيل بداية من الموسم المقبل، بعد تلقيه عروضًا مغرية خلال الأيام الماضية، فضلًا عن الأزمة التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي بسبب رفض «معلول» العلاج تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة وإصراره على استكمال علاجه في تونس حتى اكتمل شفاؤه.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن اللاعب يمتلك عروضًا محلية وعرضًا من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء من عدمه.