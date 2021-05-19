شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يعلن رحيل اللجنة الثلاثية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

وقال حمادة أنور: «تقرر بشكل رسمي رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز»، مؤكدًا: «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام بالإمضاء على قرار رحيل اللجنة الثلاثية».

وأضاف: «سيتم العمل باللائحة الاسترشادية حيث سيتم تعيين مدير تنفيذي وهو اللواء حسين لبيب، ومدير نشاط رياضي وهو الدكتور حسين السمري، ومدير مالي وهو طارق حشيش».