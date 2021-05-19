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حمادة أنور يعلن رحيل اللجنة الثلاثية بالزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

وقال حمادة أنور: «تقرر بشكل رسمي رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز»، مؤكدًا: «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام بالإمضاء على قرار رحيل اللجنة الثلاثية».

وأضاف: «سيتم العمل باللائحة الاسترشادية حيث سيتم تعيين مدير تنفيذي وهو اللواء حسين لبيب، ومدير نشاط رياضي وهو الدكتور حسين السمري، ومدير مالي وهو طارق حشيش».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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