شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يكشف سر صحوة الدراويش ويرد على الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الفريق يخوض جميع مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز بهدف تحقيق الفوز.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: «نتعامل مع جميع اللاعبين بشكل جيد من الناحية المعنوية والنفسية وذلك من أجل تجهيزهم للمشاركة في المباريات، وذلك كان كلمة السر في الانتصارات الأخيرة».

وأضاف: «نسعى أيضا لتحفيظ اللاعبين العديد من الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تطبيقها في المباريات، كما أ هناك حالة من الثقة بين الجهاز الفني واللاعبين وكل لاعب يبحث عن تقديم أفضل ما لديه».

وتابع: «ندرك صعوبة مواجهة المقاولون العرب، في ظل تقارب الفريقين في النقاط، ولكن هدفنا تحقيق الفوز، من أجل مواصلة التقدم نحو المربع الذهبي وأيضا المنافسة على لقب كأس مصر».

وواصل: «لا نلتفت إلى شائعات رحيل الجهاز الفني بنهاية الموسم، ونضع كل تركيزنا على المباريات القادمة، من أجل وضع الفريق في مركز جيد، حيث نعمل ونجتهد من أجل جماهير الإسماعيلي التي تعشق فريقها».

واختتم: «باهر المحمدي يستعيد مستواه الفني بشكل تدريجي، بينما عبدالرحمن مجدي سيتواجد في التدريبات الجماعية خلال يومين، كما ننتظر ظهور نتيجة مسحة إيهاب جلال خلال ساعات».