شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٣» يواجه سيراميكا اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأربعاء، مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٦ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ المباراة منتشياً بفوزه خارج أرضه في الجولة السابقة، على حساب الزمالك في قمة البطولة، بهدف دون رد سجله إبراهيم عبدالحكيم برأسية مميزة، ليقترب الأهلي خطوة كبيرة في مشوار المنافسة على لقب البطولة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٢٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرتين، حيث تعادل مع وادي دجلة ١- ١، وفاز على سموحة ٢- ١، وتعادل مع بيراميدز سلبياً، وفاز على المقاولون العرب ٢- ١، وتعادل مع الزمالك ١- ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١- صفر، وخسر من إنبي صفر- ١، وفاز على طلائع الجيش ٥- ١، وعلى وادي دجلة ٤- ١، وخسر من سموحة ١- ٢، وفاز على بيراميدز ٣- ١، وعلى المقاولون العرب ٢- صفر، وعلى الزمالك ١- صفر، مسجلاً ٢٣ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولتين الخامسة والرابعة عشرة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كل من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبدالحميد حسين مدلكا.