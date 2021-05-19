شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من نهايته مع ناديه برشلونة الإسباني، فيما يضع النادي الكتالوني عملية تجديد عقد اللاعب على رأس أولوياته هذا الصيف.

وينتهي عقد ميسي في 30 يونيو ليصبح حرًا للتوقيع مع أي ناد، في الوقت الذي كان يرغب فيه في مغادرة الفريق الصيف الماضي قبل أن يقرر الاستماع إلى عرض برشلونة بعد تولي خوان لابورتا رئاسة برشلونة.

ويضع قائد النادي الكتالوني المشروع الرياضي للنادي على رأس أولوياته بشكل واضح، قبل العرض المالي وكذلك سعادته بالحياة في منزله في برشلونة.

ولفتت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن رغبة ميسي في مشروع رياضي ناجح نابعة من تبقي عامين فقط له في اللعب بالمستوى الأول، لذا يريد تعزيز فرصه في الفوز بالألقاب.

ورغم تأقلم ميسي وعائلته على الحياة في مدينة برشلونة وسعادتهم بتواجدهم هناك، إلا أن النجم الأرجنتيني لا يضع ذلك في حسبانه في الوقت الراهن، إذ يبقى هدفه هو استغلال أكبر قدر ممكن من الفرص للفوز بالألقاب الكبيرة، خاصة دوري أبطال أوروبا والذي لم يتوج به منذ 2015.