شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 12 لعبة.. «شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مقرات للتسجيل بأولمبياد الطفل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المديرية خصصت 10 مقرات على مستوى الفروع الشبابية لتسجيل المشاركين الراغبين بأولمبياد الطفل 2021 في نسخته الثالثة والذي تم مد الاشتراك به إلى موعد لم يتحدد بعد، بعدما كان الموعد الأصلى للانطلاق يوم 20 مايو الجاري.

وأوضحت «الشريف» لـ«المصرى اليوم» أنه جرى تخصيص 10 مراكز لاستقبال الأطفال المشاركين في الأولمبياد وهي مركز شباب الشلالات وسموحة والنصر والأنفوشى وأبيس١٠ وبهيج والحرمين والشهيد المسيرى والعامرية وطوسون.

ولفتت إلى أن الأولمبياد سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أنه يعتبر بمثابة محاكاة دورة الأولمبياد العالمية وينطلق على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت إن أي مشترك يرغب عليه التوجه إلى أقرب مركز شباب من الـ10 المحددة، لملىء الاستمارة وتسليمها مسؤول المركز (مجانا)، من خلال اللينك https://www.emys.gov.eg/youth/Olympicsinstruture، موضحة أن التصفيات تمر بثلاث مراحل هي مرحلة محلية داخل المحافظة، ومرحلة إقليمية بين ثلاث أو اربع محافظات، ومرحلة قومية أو نهائية، فضلًا عن تقديم جوائز مالية وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى، فيما يسمح بالاشتراك في البطولة لمواليد 2007 إلى 2009 والسن من ١٢- ١٤ عام.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الأولمبياد سيتم في 12 لعبة رياضة هي خماسي كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وكرة يد وألعاب قوى وكراتية وتايكوندو وتنس الطاولة والسباحة ورفع أثقال ومصارعة وجودو.