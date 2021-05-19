عبدالله الوحشي رئيسًا للاتحاد السعودي للشطرنج

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ويعد الوحشي واحدًا من أبرز الأسماء السعودية التي خدمت رياضة الشطرنج على الصعيدين الدولي والعربي، حيث يتقلد الوحشي منصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج وسبق له العمل كرئيسًا للجنة العليا المنظمة لكونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج إضافة إلى عضويته للعديد من اللجان المتخصصة في مجال رياضة الشطرنج.
وقدم الوحشي شكره وتقديره إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وإلى الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة على ثقتهما في تعيينه رئيسًا للاتحاد السعودي للشطرنج.
وأعرب عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن، داعيًا المولى عز وجل التوفيق في مهمته والمساهمة مع زملائه في اتحاد الشطرنج برفع المستوى الرياضي للعبة لما يطمح له الشباب السعودي ومحبي هذه الرياضة العريقة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.
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