شكرا لقرائتكم خبر عن رويس يغيب عن منتخب ألمانيا في كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مهاجم بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، عدم مشاركته في صفوف منتخب ألمانيا في نهائيات كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الشهر المقبل.

وكشف رويس البالغ 31 عاماً، أنه يحتاج إلى الراحة خلال الصيف بعد موسم طويل وشاق، وبالتالي لن يشارك في البطولة القارية المقررة من 11 يونيو/ حزيران، إلى 11 يوليو/ تموز المقبلين.

ويأتي انسحاب رويس عقب إعلان الحارس الثاني في المانشافت وبرشلونة الإسباني، مارك اندري تير شتيجن، انسحابه أيضاً بداعي الإصابة.

وقال رويس معللاً قراره في حسابه على «إنستجرام»: بعد موسم معقد، استنزف الكثير من الحيوية حتى نهايته التي كانت ناجحة (أحرز فريقه كأس المانيا وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا)، قررت بالاتفاق مع مدرب المنتخب الوطني يواكيم لوف عدم الذهاب إلى كأس أوروبا.

وتألق رويس مع دورتموند في صفوف فريقه هذا الموسم، لا سيما في الأشهر الأخيرة، حيث حقق الفوز في مبارياته الست الأخيرة ليضمن مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، كما تغلب على لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا.

وكانت الإصابة حالت دون مشاركة رويس في كأس العالم عام 2014 في البرازيل عندما توج منتخب بلاده باللقب العالمي. كما غاب أيضاً عن نهائيات كأس أوروبا 2016 بداعي الإصابة أيضاً.

وخاض رويس 44 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفاً منذ باكورة مبارياته في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.

وسيعلن لوف قائمته الرسمية المؤلفة من 26 لاعباً، الأربعاء.