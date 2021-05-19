شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع فولهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع ضيفه فولهام الهابط في مباراته قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن ألغى مدافع الفريق الزائر جو برايان تقدم أصحاب الأرض بهدف رائع سجله إدينسون كافاني اليوم الثلاثاء.

وهز كافاني الشباك بتسديدة مذهلة من فوق الحارس من 40 متراً في الدقيقة 15 ليسعد عشرة آلاف مشجع باستاد أولد ترافورد عقب عودة الجماهير إلى الملاعب لأول مرة منذ 14 شهراً، بعد أن خففت الحكومة البريطانية قيود كوفيد-19.

لكن يونايتد أضاع سلسلة من الفرص لزيادة النتيجة وعوقب في الدقيقة 76 بعد أن وصلت تمريرة بوبي دي كوردوفا-ريد العرضية إلى برايان الذي وضعها برأسه في الزاوية القريبة للحارس ديفيد دي خيا.

واقترب برونو فرنانديز من التسجيل ليونايتد ثلاث مرات بتسديدات بعيدة المدى بعد هدف كافاني، بينما أضاع أديمولا لوكمان وفابيو كارفاليو فرصتين خطيرتين لفولهام قبل أن يهز برايان الشباك عكس سير اللعب.

وبهذه النتيجة يملك يونايتد 71 نقطة من 37 مباراة قبل مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت.

وبقي فولهام، الذي يستضيف نيوكاسل يونايتد في مباراته الأخيرة، في المركز 18 برصيد 28 نقطة بعد حصوله على ثاني نقطة فقط في آخر تسع مباريات بالدوري.