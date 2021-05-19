بطولة إنكلترا: الفرنسي بوغبا يساند الفلسطينين

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لندن : أظهر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا مساندته للفلسطينين من خلال القيام بلفة حول ملعب "أولد ترافورد" رافعا العلم الفلسطيني برفقة زميله العاجي أماد ديالو إثر نهاية مباراة فريقه ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الممتازة لكرة القدم مساء الخميس.

وكانت المباراة ضد فولهام شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات حيث تابعها نحو 10 الآف متفرج وذلك للمرة الأولى بعد غياب الجمهور منذ حوالي 14 شهرا بسبب جائحة كوفيد 19.

وكان مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا وزميله الإنكليزي حمزة شودهوري قاما بالمثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنكلترا السبت على ملعب ويمبلي بعد الفوز على تشلسي 1 صفر.

ومنذ 9 ايام يشنّ الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس التي أطلقت من جانبها مئات الصواريخ على الدولة العبرية، في اسوأ جولة عنف منذ سنوات.