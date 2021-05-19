شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التتدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة بريتوريا الساعة الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة ،يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة صن داونز المقبلة.