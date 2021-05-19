شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يكتفى بمران و تدريب فى الجيم بمعسكر الغردقة إستعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكتفى الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد الأول بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا بمران وحيد للاعبين فى معسكر الغردقة المقام حاليا ويستمر لمدة أسبوعين استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، على أن يخوض اللاعبين معه تدريب فى الجيم .
توجه منتخب اليد إلى الغردقة ظهر أمس الثلاثاء بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين و الجهاز الفنى .
ويقام هذا المعسكر بدون المحترفين ، حيث يضم 21 لاعبا و هم كلا من ، محمد عصام الطيار و محمد على و عبد الرحمن طه و عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن و عبد الرحمن سيسة و يحيى الدرع و حسن قداح و سيف الدرع و مصطفى خليل و عبد الرحمن فيصل و أحمد الأحمر و محسن رمضان و حازم ممدوح و أكرم يسرى و عمر سامى و عمر خالد كاستيلو و إبراهيم المصرى و وسام نوار وأحمد عادل و خالد وليد .
ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة، الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.
يبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشر والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال ، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كلا من ،الدنمارك و اليابان و السويد و البحرين .
وصل المنتخب الوطنى لكرة اليد، مساء الثلاثاء، لأحد فنادق مدينة الغردقة لإقامة معسكره التدريبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إقامتها يولیو المقبل.
واستقبل الفندق المستضيف لمنتخب كرة اليد لاعبي المنتخب بالمزمار البلدي والورود، وقال محمد عيد سليمان أحد مديري مجموعة الفنادق المستضيفة للمعسكر أن تم اعداد استقبال للمنتخب يليق بأحد أبطال العالم في كرة اليد حيث تم إستقبالهم بالورود وفرق الطبل والمزمار البلدي.