شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للأهلي غدا استعدادا لمواجهة صن داونز.. ومحمود وشوبير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غدا الخميس؛ استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة لمسحة طبية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا؛ للكشف عن فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود، ومصطفى شوبير لاعبي الفريق يخضعان لمسحة طبية جديدة اليوم بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لنتائج المسحة الطبية التي خضعا لها مؤخرا.

وغاب مصطفى شوبير عن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها في القاهرة قبل ساعات من سفر البعثة؛ لملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويتابع الجهاز الطبي الأهلي حالتي مصطفى شوبير ومحمد محمود، للاطمئنان عليهما .

وأدى الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا أمس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا، وركز خلاله الجهاز الفني على التخلص من حالتي الإجهاد العضلي والذهني؛ بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة نظرية قبل مران الأهلي أمس أكد خلالها أن الفريق ظهر بصورة جيدة في مباراة صن داونز بالقاهرة، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وعليهم أن يكملوا مسيرتهم بإصرار وعزيمة قوية، خاصة في مباراة العودة يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي قد حصل على راحة يومين قبل السفر إلى جنوب إفريقيا؛ للتخلص من حالة الإجهاد بسبب ضغط المباريات محليا وإفريقيا.