شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي ملف مستحقات اللاعبين بـ "شيكات" فى تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لانهاء ازمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لفرض حالة الاستقرار والتركيز على صفوف الفريق الابيض قبل خوض المواجهات الحاسمة فى الدورى .

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك انه سيتم توفير جزء من مستحقات لاعبي فريق الكرة من أجل انهاء الملف مؤقتا، وعدم منح فرصة للاعبين بفسخ تعاقدهم او شكوي إدارة النادي للاتحاد الدولي " فيفا " ، وشدد المصدر علي ان الازمة المالية التي يمر بها النادي هي العائق الوحيد امام عدم التزام النادي مع جميع لاعبي النشاط الرياضي في النادي بسداد المستحقات في وقتها.

وقال عبد الله انه تم توفير مبلغ مالي سيتم تحصيله خلال 48 ساعة، وسيتم منح اللاعبين شيكات في تدريب اليوم مستحقة الصرف خلال الساعات المقبلة، حتي يتم احتواء أزمة المستحقات المالية للاعبين.

من ناحية أخري اشترط مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل عقد جلسة التفاوض على تجديد تعاقده.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ودعا اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الزمالك، مهند عون وكيل أعمال ساسى لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.