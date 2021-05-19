شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباه إصابته بكورونا.. تـأكد جاهزية أحمد سمير للمشاركة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية أحمد سمير هداف فريق طلائع الجيش للمشاركة فى مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما جاءت نتيجة مسحة كورونا للاعب سلبية لاسيما بعد أن شعر بأعراض كورونا بداية من معاناته من السخونية وتكسير بالجسم ليتم عزله على الفور وخضوعه لمسحة كورونا والتى جاءت سلبية لتتأكد مشاركته فى مواجهة الزمالك.

أحمد سمير استطاع تسجيل 7 أهداف في مرمى نادي الزمالك خلال 8 مباريات لعبها أمام فريقه السابق، كما يعتلى اللاعب قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم بتسجيله عشرة أهداف .

ومن جانبه ، عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حثهم خلالها على استمرار إنطلاقة الدور الثانى حيث بات الطلائع ثانى أفضل فريق تحقيقاً للنتائج الايجايبة فى الدور الثانى للدوري خلف الاسماعيلى،حيث حصد الدراويش 15 نقطة من 5 مباريات فيما حصد الطلائع 13 نقطة من 5 لقاءات ولم يخسر سوى نقطتين بالتعادل مع زعيم الثغر بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وطالب بسيونى لاعبيه بتقديم عرض قوى أمام الزمالك للتأكيد على انتفاضة الطلائع وأحقيته فى الهروب من مراكز القاع بسواعد لاعبيه ، ومن جانبهم تعاهد اللاعبين أمام مدربهم على الخروج بنتيجة إيجايبة من مواجهة الزمالك.

ويستعيد طلائع الجيش فى مواجهة الزمالك جهود مهاجمه عمرو مرعى الذى غاب عن مواجهة الاتحاد السكندرى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فيما سيفقد الطلائع جهود لاعبه مصطفى جمال بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة زعيم الثغر التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق على ستاد الاسكندرية بالجولة 22 للمسابقة.

ويختتم فريق طلائع الجيش مساء اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة الزمالك حيث يخوض الفريق مرانه على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.