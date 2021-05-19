شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يعيد رضا شحاتة للناشئين بسبب مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

فى مفاجأة من العيار الثقيل وقتها طلب البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى من إدارة النادى مشاركة رضا شحاتة المدير الفنى الحالى للجونة ولاعب الأهلى الأسبق إلى قطاع الناشئين وخوضه تدريبات مع فريق الشباب فور انضمامه للأهلى.

وانضم رضا شحاتة للأهلى قادما من المنصورة بعد صراع مع الزمالك، حيث تألق رضا شحاتة مع منتخب الشباب في بطولة العالم بالأرجنتين 2001، وانضم للأهلى بعدها مباشرة، إلا أن المفاجأة الكبرى تمثلت فى رفض مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى وقتها تدريب رضا شحاتة مع الفريق الأول بسبب ضعف مستواه وهو ما سبب صدمة للاعب الذى كان يعتبر من أفضل مواهب جيله فى هذا التوقيت.

وبالفعل شارك رضا شحاتة مع فريق شباب الأهلى تحت قيادة ضياء السيد وقتها، حتى جاءته الفرصة وشارك مع الفريق فى مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى بطولة أفريقيا.