شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: الدوريات الاوروبية "تبرئ"طارق حامد من اتهامات اللعب العنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن اتهام طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض باللعب العنيف هو اتهام غير منطقي.

وقال أبو العلا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: كرة القدم لعبة عنيفة عموماً، وهناك لاعب يكون حماسة أكبر من لاعب أخر، وطارق حامد لاعب خبرة والإلتحامات القوية موجودة في المباريات الأوروبية وحتى في بعض مباريات الدوري المصري.

أضاف نجم الزمالك السابق: الأهم هو ألا تعرض الخصم للإيذاء فقط، وهذه طريقة لعب طارق حامد منذ بداية لعبه وليست منذ انضمامه للزمالك، ولا يتعمد الإيذاء ويلعب مع المنتخب بنفس الطريقة، وهناك ماركز داخل الملعب إذا لم تلعب بقوة وتحمي نفسك ستتعرض للإيذاء.

وأكد محمد أبو العلا،أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء المعار إلى جلاتا سراي التركي، ليس له بديل في مركزه،..موضحا "حتى تواجد مصطفى محمد، كان هو رقم واحد في مركز الهجوم بالدوري المصري، ورقم اثنين كان يأتي بعده بمسافة كبيرة أما الآن يعجبني سيف الدين الجزيري، وعموماً الآن لم يعد الاهتمام كبيراً بمسألة المهاجم الصريح أكثر وهناك لاعبين يقومون بدور المهاجم".

وعن مدى تأثر الزمالك بإعارة مهاجمه قال أبو العلا: "أثر بنسبة لا تقبل عن 50 أو 60% لأنه ليس له بديل في مصر كلها وليس في الزمالك فقط، لأنه حتى يتم تعويض غيابه ويحل لاعب آخر محله وينسجم مع الفريق هذا يحتاج إلى وقت".