"المهمة صعبة وليست مستحيلة".. فرصة ذهبية لليفربول للتأهل للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سقط ليستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليرفع البلوز رصيده إلى النقطة 67 صعد بها إلى المركز الثالث وعقد موقف ليفربول بعض الشئ بشأن حسم بطاقة تأهله إلى منافسات دوري ابطال أوروبا.

وضمن فريق مانشستر سيتي التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري الأبطال، وبصحبته مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بـ71 نقطة، وتتبقى المنافسة على المقعدين الثالث والرابع المؤهل لدوري الأبطال بين 3 فرق وهم:

تشيلسي "الثالث" = 67 نقطة

ليستر سيتي "الرابع" = 66 نقطة

ليفربول "الخامس" = 63 نقطة (أمامه جولتين)

المباريات المتبقية للفرق الثلاث

يتبقى لتشيلسي وليستر سيتي مباراة اخيرة بالدوري الإنجليزي أمام كل من أستون فيلا وتوتنهام -على الترتيب-، بينما يتبقى لليفربول مباراتين ضد بيرنلي وكريستال بالاس.

ماهي فرص ليفربول لحسم بطاقة التأهل لدوري الأبطال؟

يسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب، ومعه النجم المصري محمد صلاح في إنقاذ موسم ليفربول الكارثي بعد خسارة كافة الألقاب، واحتمالية عدم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

لا زال الريدز يمتلك فرصة ذهبية لحسم إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فمن المقرر أن تلتقي كتيبة يورجن كلوب مع بيرنلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ37، ثم يستضيف كريستال بالاس في مباراة الجولة الـ38 والأخيرة على ملعب آنفيلد.

وفي حال حقق ليفربول الفوز على بيرنلي وكريستال بالاس سيرفع رصيده من النقاط إلى 69 نقطة ويحسم بطاقة التأهل لتشامبيونزليج دون النظر لنتيجة مباراتي ليستر سيتي وتشيلسي الأخيرتين.

ولن يتمكن فريق ليستر سيتي من تجاوز النقطة 69، وبالتالي سيتساوى مع ليفربول في النقاط بالمركز الرابع، ويحسم فارق الأهداف تأهل أحدهما. (حتى الآن يمتلك ليستر 20+، وليفربول +21، مع مراعاة تبقى للريدز مباراتين).